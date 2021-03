La risposta definitiva di Draghi sul libro che dice che i vaccini sono “acqua di fogna” | VIDEO (Di sabato 27 marzo 2021) “vaccini acqua di fogna”: ieri Claudia Fusani ha chiesto al presidente del Consiglio Mario Draghi cosa ne pensa di un libro che definisce i vaccini come “acqua di fogna” per l’appunto. La risposta di SuperMario è stata super La risposta definitiva di Draghi sul libro che dice che i vaccini sono “acqua di fogna” VIDEO E comunque il “M’avesse detto uno scienziato, forse l’avrei letto” di #Draghi resterà negli annali pic.twitter.com/GfMPVAVpVN — Pietro Raffa (@pietroraffa) March 26, 2021 “Che cosa ne pensate di un libro, fatto da un ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) “di”: ieri Claudia Fusani ha chiesto al presidente del Consiglio Mariocosa ne pensa di unche definisce icome “di” per l’appunto. Ladi SuperMario è stata super Ladisulcheche idiE comunque il “M’avesse detto uno scienziato, forse l’avrei letto” di #resterà negli annali pic.twitter.com/GfMPVAVpVN — Pietro Raffa (@pietroraffa) March 26, 2021 “Che cosa ne pensate di un, fatto da un ...

