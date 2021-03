La fidanzata di Francesco Oppini Cristina Tomasini minacciata: “Molti vogliono la tua testa”. La reazione dell’ex gieffino (Di sabato 27 marzo 2021) Cristina Tomasi si scontra con l’odio via social, solo per essere la fidanzata di Francesco Oppini. La giovane riceve messaggi in cui viene addirittura minacciata per la sua relazione, e si scatena anche la reazione dell’ex gieffino, che decide di pubblicare il nome e cognome dell’utente che ha scritto il messaggio minatorio a Cristina Tomasini. Per Francesco Oppini, come comunica lui stesso, la situazione è diventata esasperante, al punto che ignorarla non sarebbe più un’opzione. Cristina Tomasini: il messaggio di minacce su Instagram Cristina Tomasini avrebbe ricevuto diversi messaggi che avversavano la ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 marzo 2021)Tomasi si scontra con l’odio via social, solo per essere ladi. La giovane riceve messaggi in cui viene addiritturaper la sua relazione, e si scatena anche la, che decide di pubblicare il nome e cognome dell’utente che ha scritto il messaggio minatorio a. Per, come comunica lui stesso, la situazione è diventata esasperante, al punto che ignorarla non sarebbe più un’opzione.: il messaggio di minacce su Instagramavrebbe ricevuto diversi messaggi che avversavano la ...

