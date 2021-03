Inter | Klinsmann | “Conte? Pensa di avere sempre ragione”

(Di sabato 27 marzo 2021) Jurgen, ex calciatore dell’e allenatore della nazionale tedesca, ha paragonato il tecnico nerazzurro Antonioa Giovanni Trapattoni. “In una cosa sono vicini: il loro concetto parte dalla difesa, ma allo stesso tempo le loro squadre segnanomolto. La filosofia di base è la stessa. Ma il tipo di calcio è impareggiabile: prima siva ad allenare reparti separati, ora è tutto insieme. Attaccare sta diventandopiù importante.ha un carattere molto forte, si consideranel giusto e, per dimostrarlo, per difendere le sue idee, è pronto a litigare con il mondo. E questo è un bene: nel calcio i grandi allenatori sono di personalità, intendo Mourinho o Guardiola. Le vittorie vengono con il carattere. E ...

GLI ELOGI E IL MERCATO - Per Lukaku si sprecano gli elogi , che arrivano anche da due bomber che hanno fatto la storia dell', come Jurgene Roberto Boninsegna . Per il tedesco 'Lukaku ..."Davvero mi sta chiedendo se l'vincerà lo scudetto? E perché? Non si è ancora capito?". Pratico, diretto, efficace, verticale nel pensiero come quando giocava: eccolo, Jurgen. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al ...L'ex Inter Jurgen Klinsmann, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha commentato la corsa Scudetto, sostenendo che è oramai scritto chi sarà la vincitrice.LE SUE PAROLE – “Credo che ormai si sia capito che il Tricolore lo vincerà l’Inter. Qui negli USA faccio il commentatore per Espn; non perdo una partita della squadra nerazzurra. Parlo spesso con Ales ...