Il ministro tedesco della Sanità | ' Serve un lockdown severo di almeno 14 giorni'

Advertising

globalistIT : - SalvatoreMirag7 : Lockdown come la scorsa Pasqua. Il Ministro federale tedesco Spahn vorrebbe per 10-14 giorni chiudere tutto - webecodibergamo : «L’azione delle varianti rende la situazione particolarmente pericolosa», dice il ministro della Salute tedesco Jen… - MichelleLauro : RT @GeopoliticalCen: La commissione europea avrebbe minacciato il governo tedesco con una procedura d'infrazione. Questo sarebbe emerso du… - IPCentre_ : La commissione europea avrebbe minacciato il governo tedesco con una procedura d'infrazione. Questo sarebbe emerso… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro tedesco

Adnkronos

L'epidemia non molla e servono rimedi diversi da quelli preannunciati da Salvini in Italia: ildella Sanità, Jens Spahn, è convinto che sia necessario un lockdown severo, della durata di 10 - 14 giorni, per mettere sotto controllo la diffusione del virus in Germania. "Se ...Ildella Sanità, Jens Spahn, è convinto che sia necessario un lockdown severo, della durata di 10 - 14 giorni, per mettere sotto controllo la diffusione del virus in Germania. 'Se ...L'epidemia non molla e servono rimedi diversi da quelli preannunciati da Salvini in Italia: il ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn, è convinto che sia necessario un lockdown severo, della durata ...Un nuovo ostacolo al Recovery Fund è arrivato dalla Corte Costituzionale tedesca. I giudici di Karlsruhe hanno indicato al presidente Frank-Walter Steinmeier che non potrà procedere alla ratifica del ...