Fisioterapisti alla Regione Lazio: per noi no dosi, pazienti a rischio (Di sabato 27 marzo 2021) . “Assistiamo 50mila fragili, procedere subito con somministrazioni”. Roma – Vaccinare rapidamente contro il Covid-19 tutti i 3.000 Fisioterapisti che si sono iscritti nelle liste della Regione Lazio. A rischio, oltre agli stessi operatori sanitari, ci sono circa 50.000 pazienti fragili loro assistiti. Sono i passaggi chiave della lettera inviata all’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ma anche a tutti i dg delle Asl di Roma, dal presidente dell’Ordine Tsrm Pstrp di Roma e provincia, Claudio Dal Pont, e dalla presidente della Commissione d’Albo dei Fisioterapisti di Roma e provincia, Maria Rita Molinari. Come richiesto dalla Regione a gennaio, “sono stati inviati da parte dell’Ordine di Roma e provincia circa 3.000 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021) . “Assistiamo 50mila fragili, procedere subito con somministrazioni”. Roma – Vaccinare rapidamente contro il Covid-19 tutti i 3.000che si sono iscritti nelle liste della. A, oltre agli stessi operatori sanitari, ci sono circa 50.000fragili loro assistiti. Sono i passaggi chiave della lettera inviata all’assessoreSanità, Alessio D’Amato, ma anche a tutti i dg delle Asl di Roma, dal presidente dell’Ordine Tsrm Pstrp di Roma e provincia, Claudio Dal Pont, e dpresidente della Commissione d’Albo deidi Roma e provincia, Maria Rita Molinari. Come richiesto da gennaio, “sono stati inviati da parte dell’Ordine di Roma e provincia circa 3.000 ...

MedexTV : Vaccino anti Covid, fisioterapisti alla Regione Lazio: per noi no dosi, pazienti a rischio - Gazzettadiroma : Fisioterapisti alla Regione Lazio: per noi no dosi, pazienti a rischio - DonPacciani : @matteosalvinimi La Toscana ha scelto di vaccinare prima tutti i Lavoratori della Sanità compresi gli addetti alle… - DonPacciani : @Marek28165 Ahahahhaaha, capisci una sega. La Toscana ha semplicemente scelto di vaccinare prima tutte le categorie… - DonPacciani : @Marek28165 Ahahahhaaha, capisci una sega. La Toscana ha semplicemente scelto di vaccinare prima tutte le categorie… -