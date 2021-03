Dopo una condanna continuava a molestare una donna: rimpatriato (Di sabato 27 marzo 2021) La Polizia di Stato, in particolare il Commissariato di pubblica sicurezza di Treviglio, in collaborazione con personale dell’Ufficio immigrazione della Questura di Bergamo, ha espulso e rimpatriato un cittadino egiziano di 55 anni, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti penali contro il patrimonio, la pubblica amministrazione e la persona. L’egiziano, nonostante una precedente condanna definitiva per atti persecutori (del 2017), ha molestato una donna residente nel territorio di Treviglio con minacce, anche telefoniche, ripetuti appostamenti e richieste estorsive. L’attività di indagine, avviata dagli agenti del Commissariato cui la vittima si è rivolta, ha permesso di ricostruire e confermare la vicenda e rintracciare l’uomo, gravato da specifico ordine di espulsione. Considerata la gravità della situazione e la ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 marzo 2021) La Polizia di Stato, in particolare il Commissariato di pubblica sicurezza di Treviglio, in collaborazione con personale dell’Ufficio immigrazione della Questura di Bergamo, ha espulso eun cittadino egiziano di 55 anni, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti penali contro il patrimonio, la pubblica amministrazione e la persona. L’egiziano, nonostante una precedentedefinitiva per atti persecutori (del 2017), ha molestato unaresidente nel territorio di Treviglio con minacce, anche telefoniche, ripetuti appostamenti e richieste estorsive. L’attività di indagine, avviata dagli agenti del Commissariato cui la vittima si è rivolta, ha permesso di ricostruire e confermare la vicenda e rintracciare l’uomo, gravato da specifico ordine di espulsione. Considerata la gravità della situazione e la ...

Advertising

davidemaggio : Abbiamo una nuova tipologia di opinionista, quello a scoppio ritardato che recupera la settimana successiva, dopo a… - Eurosport_IT : CHE SPETTACOLO YUZURU HANYU ?????? Il giapponese sulle note di 'Let Me Entertain You' sforna una performance pazzesca… - davidemaggio : Mica ho capito perché ve la prendiate con il nuovo Fiorello, il nuovo Pippo Baudo, per aver fatto scena muta e appl… - FlavianaCristo2 : RT @SaraRRSnow: Non so perché, ma sento che noi italiani questa sera faremo partire una serie di denunce dopo aver assistito alla preparazi… - Antonie34106935 : @amelia8389 @Nina2397991955 Diffamare e denigrare cosa? Ho solo notato che dopo anni che non vedevo una foto di Dam… -