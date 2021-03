DAZN prende la Serie A, cambiamento epocale (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo una guerra senza esclusione di colpi in Lega Calcio alla fine è uscito un vincitore. DAZN prende la Serie A e Sky resta con le briciole dopo trent’anni di dominio assoluto. Ora però bisognerà vedere se il colosso inglese sarà in grado di gestire questa importante occasione. DAZN prende la Serie A, quale sarà la situazione? Si tratta di un cambio epocale, perché con questa assegnazione si nota come il calcio si stia spostando sempre di più verso lo streaming. Al momento DAZN trasmetterà tutta la Serie B più sette gare della Serie A. Resta da capire chi invece trasmetterà le restanti tre gare. Al momento Sky pare essere in vantaggio, ma guai a dire che sia finita. Infatti la Lega Serie A ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo una guerra senza esclusione di colpi in Lega Calcio alla fine è uscito un vincitore.laA e Sky resta con le briciole dopo trent’anni di dominio assoluto. Ora però bisognerà vedere se il colosso inglese sarà in grado di gestire questa importante occasione.laA, quale sarà la situazione? Si tratta di un cambio, perché con questa assegnazione si nota come il calcio si stia spostando sempre di più verso lo streaming. Al momentotrasmetterà tutta laB più sette gare dellaA. Resta da capire chi invece trasmetterà le restanti tre gare. Al momento Sky pare essere in vantaggio, ma guai a dire che sia finita. Infatti la LegaA ...

