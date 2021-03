Covid, U - Mask ritirate per "assenza di garanzie sul filtro" (Di sabato 27 marzo 2021) "I risultati dei test che il fabbricante ha reso disponibili in allegato al fascicolo tecnico non forniscono evidenza scientifica sulla capacità di mantenere inalterate le prestazioni del filtro fino ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 27 marzo 2021) "I risultati dei test che il fabbricante ha reso disponibili in allegato al fascicolo tecnico non forniscono evidenza scientifica sulla capacità di mantenere inalterate le prestazioni delfino ...

Advertising

LaStampa : Da Torino a Venezia, il ritorno dei No Mask: “Il Covid non esiste e noi ci ribelliamo” - borghi_claudio : @Corss80 @Ferdi__Romano @PagellaPolitica Amico, non sono le contee, qui si sta discutendo dei provvedimenti annunci… - infoitsalute : Covid, nuovo divieto sulle mascherine U-Mask: quali sono i rischi - qn_giorno : Covid, U-Mask ritirate per 'assenza di garanzie sul filtro' - infoitsalute : Covid e mascherine, stop alla vendita del nuovo modello U-Mask: «Rischi per la salute» -