Calcio: Roma, problemi al ginocchio per Kumbulla (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – Si ferma Marash Kumbulla. Il difensore albanese della Roma ha accusato un problema al ginocchio nel match giocato con la sua Nazionale contro Andorra, partita nella quale ha giocato tutti e 90 i minuti. Nelle prossime ore Kumbulla si sottoporrà ad esami strumentali che diranno di più sull’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021), 27 mar. – (Adnkronos) – Si ferma Marash. Il difensore albanese dellaha accusato un problema alnel match giocato con la sua Nazionale contro Andorra, partita nella quale ha giocato tutti e 90 i minuti. Nelle prossime oresi sottoporrà ad esami strumentali che diranno di più sull’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma Roma, ansia Kumbulla: infortunio al menisco. Rientra in Italia per gli esami ROMA - La Roma è in ansia per le condizioni di Marash Kumbulla. Il difensore della Roma ha riportato infatti un infortunio al menisco mentre giocava il mtach tra la sua Albania e l'Andorra. Il giocatore già domani potrebbe rientrare nella Capitale per sottoporsi agli esami ...

"Aglietti sa fare miracoli Io? Mi ha cercato Sir Alex" Pochi giorni e Massimo finirà proprio alla Roma. Marazzina, c'è qualcosa, però, che non è stato ... Lo commentavo per "Quelli che il calcio" in serie A. Spero possano salire il prima possibile. Per ...

