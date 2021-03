(Di sabato 27 marzo 2021) Parla di «sottomissione» e «metastatico». E avverte: «Mi oppongo,che, all’idea che la Francia diventi la prima cortigiana dell’islam».interviene su Twitter sul via libera alla costruzione adella più granded’Europa, finanziata tanto con fondi pubblici, sbloccati dal consiglio comunale, quanto con fondi turchi. L’attrice, dunque, ribadisce con più forza che mai il suo no, già espresso più volte in passato, all’«islamizzazione della Francia». «Rifiuto che la Francia diventi islamizzata» «All’inizio degli anni Sessanta ho corso un grosso rischio rifiutando di sottomettermi alle minacce dell’Oas (un’organizzazione terroristica francese che si opponeva ...

Advertising

2021m2021 : RT @SecolodItalia1: Brigitte Bardot contro la moschea di Strasburgo: «Un tumore. Costi quel che costi, mi opporrò» - SecolodItalia1 : Brigitte Bardot contro la moschea di Strasburgo: «Un tumore. Costi quel che costi, mi opporrò»… - GiovanniPortel8 : RT @ilgiornale: Brigitte Bardot durissima contro il progetto di costruzione della più grande Moschea d'Europa a Strasburgo: 'Mi oppongo, co… - NazzarenoMi : RT @ilgiornale: Brigitte Bardot durissima contro il progetto di costruzione della più grande Moschea d'Europa a Strasburgo: 'Mi oppongo, co… - _Trumpism_ : RT @ilgiornale: Brigitte Bardot durissima contro il progetto di costruzione della più grande Moschea d'Europa a Strasburgo: 'Mi oppongo, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Brigitte Bardot

ilGiornale.it

' No alla moschea a Strasburgo '. Non le manda certo a dire, ex attrice e modella icona degli anni '60, che in un tweet pubblicato poche ore fa denuncia l'invasione della Francia da parte degli islamici, scagliandosi contro la proposta di ...Il percorso museale non si limita a omaggiare De Funès ma racconta l'epoca d'oro del cinema nella località francese, soprattutto gli anni '60 e '70 cone Roger Vadim che contribuirono ...Brigitte Bardot durissima contro il progetto di costruzione della più grande Moschea d'Europa a Strasburgo: "Mi oppongo, costi quel che costi" ...Come ogni mese, la Redazione vi suggerisce alcuni approfondimenti (e video) sul meraviglioso mondo degli animali: ecco le notizie del mese (n°117) ...