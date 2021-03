Birmania, salgono a 100 i morti per la repressione delle proteste (Di sabato 27 marzo 2021) salgono a un centinaio le vittime della repressione delle proteste anti - golpe in Birmania. Si tratta del bilancio giornaliero più sanguinoso mai registrato dal colpo di Stato militare del primo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 marzo 2021)a un centinaio le vittime dellaanti - golpe in. Si tratta del bilancio giornaliero più sanguinoso mai registrato dal colpo di Stato militare del primo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Birmania, salgono a 100 i morti per la repressione delle proteste #birmania - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Birmania, salgono a 100 i morti per la repressione delle proteste #birmania - Aler9Gaby : RT @MediasetTgcom24: Birmania, salgono a 100 i morti per la repressione delle proteste #birmania - Daniele57754302 : RT @MediasetTgcom24: Birmania, salgono a 100 i morti per la repressione delle proteste #birmania - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Birmania, salgono a 100 i morti per la repressione delle proteste #birmania -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania salgono Birmania, salgono a 100 i morti per la repressione delle proteste Salgono a un centinaio le vittime della repressione delle proteste anti - golpe in Birmania. Si tratta del bilancio giornaliero più sanguinoso mai registrato dal colpo di Stato militare del primo ...

Birmania: proteste anti - golpe, i morti salgono a 9 E' aumentato a nove il numero dei manifestanti uccisi oggi dalle forze di sicurezza birmane durane le proteste anti golpe nel Paese: lo riporta l'Independent, che cita testimoni sul posto e media ...

Birmania, salgono a 100 i morti per la repressione delle proteste TGCOM Birmania, salgono a 100 i morti per la repressione delle proteste Salgono a un centinaio le vittime della repressione delle proteste anti-golpe in Birmania. Si tratta del bilancio giornaliero più sanguinoso mai registrato dal colpo di Stato militare del primo febbra ...

Birmania: oltre 90 morti, 'è il giorno della vergogna' 'Oggi è un giorno di vergogna per le forze armate', ha detto a un forum online il dottor Sasa, portavoce del CRPH, un gruppo anti-giunta costituito da legislatori deposti Lo riferisce il Guardian, cit ...

a un centinaio le vittime della repressione delle proteste anti - golpe in. Si tratta del bilancio giornaliero più sanguinoso mai registrato dal colpo di Stato militare del primo ...E' aumentato a nove il numero dei manifestanti uccisi oggi dalle forze di sicurezza birmane durane le proteste anti golpe nel Paese: lo riporta l'Independent, che cita testimoni sul posto e media ...Salgono a un centinaio le vittime della repressione delle proteste anti-golpe in Birmania. Si tratta del bilancio giornaliero più sanguinoso mai registrato dal colpo di Stato militare del primo febbra ...'Oggi è un giorno di vergogna per le forze armate', ha detto a un forum online il dottor Sasa, portavoce del CRPH, un gruppo anti-giunta costituito da legislatori deposti Lo riferisce il Guardian, cit ...