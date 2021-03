Atletica: cross, domani la 5 Mulini con Faniel e i big africani (2) (Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – Nella prova femminile ci sarà anche l’etiope Tsehay Gemechu, fresca vincitrice dell’altra grande classica del cross, il Campaccio. Ventidue anni, quarto posto mondiale a Doha 2019 nella specialità dei 5000 metri, cerca il bis a distanza di una settimana e raccoglie la sfida di altre quotate atlete africane come la campionessa del mondo under 20 Beatrice Chebet (Kenya), dell’altra etiope che nella rassegna iridata juniores del cross fu argento Alemitu Tariku, della keniana Sheila Chelangat e della burundiana Francine Niyomukunzi (Atl. Castello), prima classificata ai Societari a Campi Bisenzio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – Nella prova femminile ci sarà anche l’etiope Tsehay Gemechu, fresca vincitrice dell’altra grande classica del, il Campaccio. Ventidue anni, quarto posto mondiale a Doha 2019 nella specialità dei 5000 metri, cerca il bis a distanza di una settimana e raccoglie la sfida di altre quotate atlete africane come la campionessa del mondo under 20 Beatrice Chebet (Kenya), dell’altra etiope che nella rassegna iridata juniores delfu argento Alemitu Tariku, della keniana Sheila Chelangat e della burundiana Francine Niyomukunzi (Atl. Castello), prima classificata ai Societari a Campi Bisenzio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

