Antonio Conte 'pazzo' di Muriel: l'Inter prepara il colpo per la prossima stagione

l'Inter si appresta a vincere il campionato di Serie A, la squadra di Antonio Conte è pronta a conquistare lo scudetto, nel frattempo si è messa in fila per assicurarsi le prestazioni di Muriel. L'unica in grado di lottare fino alla fine è il Milan, la Juventus ha infatti abbandonato le chance dopo la pesantissima sconfitta casalinga contro il Benevento. I nerazzurri hanno però intenzione di alzare l'asticella ed essere competitivi anche in Champions League, l'eliminazione nella fase a gironi non è stata digerita dalla dirigenza. Nel frattempo si valutano le operazioni per la prossima stagione.

l'Inter su Muriel
Foto di JuanJo Martin / Ansa

Il sogno di Antonio Conte per l'attacco si chiama Luis Muriel

