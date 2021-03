Akash Kumar a Ilary Blasi: “Se non fosse la moglie di Totti non saprei chi è”. Il modello furioso nasconde un segreto? (Di sabato 27 marzo 2021) Akash Kumar, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, è nuovamente al centro delle polemiche “rosa” per via della presunta operazione a cui si sarebbe sottoposto per modificare il colore degli occhi. A Pomeriggio 5 si è tornati a parlare dei suoi occhi di ghiaccio. In particolare, il paparazzo Alex Fiumara: “Conosco dei miei colleghi fotografi di moda che hanno detto che lui aveva gli occhi scuri“. Effettivamente sta girando sul web una sua presunta foto con gli occhi color ebano: “Non sappiamo se sia lui, ma gli somiglia molto”, ha detto Barbara D’Urso. Intanto Akash nei giorni scorsi aveva tirato fuori alcune prove: il passaporto e una foto di quando era bambino. Tuttavia qualcuno rimane dubbioso, come Raffaello Tonon che, dal salotto di Barbara D’Urso, ha commentato: “Lui mostra il passaporto come prova, ma è un documento che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021), ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, è nuovamente al centro delle polemiche “rosa” per via della presunta operazione a cui si sarebbe sottoposto per modificare il colore degli occhi. A Pomeriggio 5 si è tornati a parlare dei suoi occhi di ghiaccio. In particolare, il paparazzo Alex Fiumara: “Conosco dei miei colleghi fotografi di moda che hanno detto che lui aveva gli occhi scuri“. Effettivamente sta girando sul web una sua presunta foto con gli occhi color ebano: “Non sappiamo se sia lui, ma gli somiglia molto”, ha detto Barbara D’Urso. Intantonei giorni scorsi aveva tirato fuori alcune prove: il passaporto e una foto di quando era bambino. Tuttavia qualcuno rimane dubbioso, come Raffaello Tonon che, dal salotto di Barbara D’Urso, ha commentato: “Lui mostra il passaporto come prova, ma è un documento che ...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - FQMagazineit : Akash Kumar a Ilary Blasi: “Se non fosse la moglie di Totti non saprei chi è”. Il modello furioso nasconde un segre… - fanpage : Akash Kumar, dopo la foto pubblicata sui social, deve fare i conti con la pioggia di critiche #isola - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: È nero con tutti #isola -