Xabi Alonso doveva guidare il Mönchengladbach ma ha rinnovato con la squadra B della Real Sociedad (Di venerdì 26 marzo 2021) Negli scorsi giorni, due importanti testate come la Bild e la redazione tedesca di Sky Sport avevano dato per fatto l’accordo tra Xabi Alonso e il Borussia Mönchengladbach a partire dalla prossima stagione. Il Borussia infatti era alla ricerca di un nuovo allenatore per giugno, dal momento che Marco Rose passerà al Dortmund a fine campionato. Tuttavia, Xabi Alonso ha rinnovato fino al 2022 con la squadra B della Real Sociedad, che allena in terza divisione spagnola (ed è in testa al proprio girone). “Voglio continuare a crescere con questo progetto” ha dichiarato l’allenatore spagnolo, come si legge nel comunicato diffuso dal club. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Negli scorsi giorni, due importanti testate come la Bild e la redazione tedesca di Sky Sport avevano dato per fatto l’accordo trae il Borussiaa partire dalla prossima stagione. Il Borussia infatti era alla ricerca di un nuovo allenatore per giugno, dal momento che Marco Rose passerà al Dortmund a fine campionato. Tuttavia,hafino al 2022 con la, che allena in terza divisione spagnola (ed è in testa al proprio girone). “Voglio continuare a crescere con questo progetto” ha dichiarato l’allenatore spagnolo, come si legge nel comunicato diffuso dal club. L'articolo ilNapolista.

