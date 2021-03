VIDEO F1, GP Bahrain 2021: i risultati della FP1. Bene le Ferrari, Verstappen in testa (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Mondiale F1 2021 si è aperto con le prove libere 1 del GP del Bahrain. La stagione è iniziata sul circuito del Sakhir, caratterizzato da un caldo torrido e con previsioni meteo che parlano di forti raffiche di vento nel weekend. Sotto la luce del sole, in condizioni differenti rispetto a qualifiche e gara quando si correrà sotto la luce artificiale dei riflettori, Max Verstappen ha firmato il miglior tempo. L’olandese si è distinto al volante della sua Red Bull, timbrando un convincente 1:31:394. L’alfiere della scuderia austriaca ha inflitto distacchi importanti alle Mercedes: Valtteri Bottas è secondo a 0.298 di ritardo, Lewis Hamilton è quarto a 0.527. In mezzo alle due Frecce d’Argento si è piazzata la McLaren di Lando Norris, terzo a 0.503. Buoni segnali dalle Ferrari, che ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Mondiale F1si è aperto con le prove libere 1 del GP del. La stagione è iniziata sul circuito del Sakhir, caratterizzato da un caldo torrido e con previsioni meteo che parlano di forti raffiche di vento nel weekend. Sotto la luce del sole, in condizioni differenti rispetto a qualifiche e gara quando si correrà sotto la luce artificiale dei riflettori, Maxha firmato il miglior tempo. L’olandese si è distinto al volantesua Red Bull, timbrando un convincente 1:31:394. L’alfierescuderia austriaca ha inflitto distacchi importanti alle Mercedes: Valtteri Bottas è secondo a 0.298 di ritardo, Lewis Hamilton è quarto a 0.527. In mezzo alle due Frecce d’Argento si è piazzata la McLaren di Lando Norris, terzo a 0.503. Buoni segnali dalle, che ...

