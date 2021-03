Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 marzo 2021)26 MARZOORE 09.05 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIATA LA SECONDA FRAZIONE DELLO SCIOPERO DI OGGI A RISCHIO BUS, METRO, TRAM, TRENI E COTRAL NEL DETTAGLIO : FERROVIELIDO E LEVITERBO ATTIVE MENTRE LA TERMINI CENTOCELLE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ORE 8:30 POI CHIUSA METRO A: ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE METRO B/B1: ATTIVA CON LIEVI RIDUZIONI DI CORSE METRO C: ORE 8.30 ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA POI CHIUSA PER SCIOPERO PER TUTTE LE INFORMAZIONI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT O SUI NS CANALI SOCIAL FACEBBOK E TWITTER PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO PERMANGONO RALLENTAMENTI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA VIA APPIA E ...