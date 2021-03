Vanessa Bryant: l’ultimo omaggio per la figlia Gianna Maria (Di venerdì 26 marzo 2021) A 13 anni la ragazzina ha perso la vita nel terribile incidente d’elicottero del 26 gennaio 2020 Vanessa Bryant ha dovuto superare la morte della figlia Gianna Maria e di Kobe Bryant per i suoi figli, per garantire a loro la giusta serenità e una ripartenza. Il 26 gennaio del 2020, a seguito di un terribile incidente d’elicottero, l’ex stella NBA moriva insieme alla figlia Gigi e altre 8 persone. Recentemente proprio Vanessa, vedova dell’ex campione NBA, ha promessi giustizia e su Instagtam ha condiviso i nomi degli ufficiali della Contea di Los Angeles rei di aver condiviso le immagini del terribile schianto. Intanto sempre su Instagram ha condiviso anche un nuovo tatuaggio, che è un vero e proprio omaggio alla piccola Gigi. Sul ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) A 13 anni la ragazzina ha perso la vita nel terribile incidente d’elicottero del 26 gennaio 2020ha dovuto superare la morte dellae di Kobeper i suoi figli, per garantire a loro la giusta serenità e una ripartenza. Il 26 gennaio del 2020, a seguito di un terribile incidente d’elicottero, l’ex stella NBA moriva insieme allaGigi e altre 8 persone. Recentemente proprio, vedova dell’ex campione NBA, ha promessi giustizia e su Instagtam ha condiviso i nomi degli ufficiali della Contea di Los Angeles rei di aver condiviso le immagini del terribile schianto. Intanto sempre su Instagram ha condiviso anche un nuovo tatuaggio, che è un vero e proprioalla piccola Gigi. Sul ...

