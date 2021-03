Toscana rossa: anche la Cna protesta (Di venerdì 26 marzo 2021) È incredibile che per un mero errore di calcolo la Toscana scivoli in pochi minuti in zona rossa, con conseguenze pesantissime per le imprese e l'economia locale, dice la Cna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 marzo 2021) È incredibile che per un mero errore di calcolo lascivoli in pochi minuti in zona, con conseguenze pesantissime per le imprese e l'economia locale, dice la Cna L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Passano in area rossa Calabria, Toscana e Val d'Aosta. Il Lazio in arancione da martedì 30 marzo. Fino al 30 april… - MediasetTgcom24 : Covid: Calabria, Toscana e Valle d'Aosta passano in zona rossa #regioni - repubblica : Contrordine, la Toscana è rossa: rifatto il conteggio dei casi - SmorfiaDigitale : Zona rossa per Toscana e Calabria: regole e ordinanza - SportStorie : In classe di mia sorella i genitori sono cosí tordi che avevano tutti (tranne un paio, noi inclusi) fatto il tampon… -