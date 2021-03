Topi d’appartamento in azione alle porte di Roma: ecco come ‘svaligiavano’ le case, nei guai un nomade minorenne (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel corso della serata di ieri, due nomadi sono stati arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli, perché sorpresi a forzare la porta d’ingresso di una abitazione di Guidonia. Il sospetto e l’arresto I movimenti sospetti dei due nomadi, uno dei quali minorenne, tra le vie di uno dei popolosi quartieri della Città dell’Aria non sono passati inosservati ad un cittadino, che ha immediatamente composto il 112 dopo averli visti entrare in un condominio, abitato perlopiù da anziani. Dopo pochi istanti, sono arrivati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli i quali hanno proceduto ad ispezionare lo stabile, sorprendendo i nomadi proprio mentre stavano armeggiando sulla serratura di una porta blindata, che pian piano stava iniziando a cedere. In loro possesso c’era tutto il kit del “topo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel corso della serata di ieri, due nomadi sono stati arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli, perché sorpresi a forzare la porta d’ingresso di una abitdi Guidonia. Il sospetto e l’arresto I movimenti sospetti dei due nomadi, uno dei quali, tra le vie di uno dei popolosi quartieri della Città dell’Aria non sono passati inosservati ad un cittadino, che ha immediatamente composto il 112 dopo averli visti entrare in un condominio, abitato perlopiù da anziani. Dopo pochi istanti, sono arrivati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli i quali hanno proceduto ad ispezionare lo stabile, sorprendendo i nomadi proprio mentre stavano armeggiando sulla serratura di una porta blindata, che pian piano stava iniziando a cedere. In loro possesso c’era tutto il kit del “topo ...

