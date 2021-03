Terribile incidente a Nettuno, 5 auto coinvolte: 5 ragazzi feriti, una è grave (Di venerdì 26 marzo 2021) grave incidente a Nettuno dove, nella tarda serata di ieri, 5 auto si sono scontrate violentemente in via Santa Barbara, all’incrocio con via delle Margherite. Nell’incidente 5 persone sono rimaste ferite di cui 1, una ragazza di 30 anni, in modo grave. La dinamica Le auto coinvolte nello scontro sono una Bmw (sulla quale viaggiavano 4 ragazzi rimasti feriti), una Fiat Punto (guidata dalla 30enne ferita), una Lancia Y, una Peugeot e un’Alfa Romeo Mito. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che a causare lo scontro sia stata la Bmw che viaggiava ad alta velocità su via Santa Barbara. L’auto si sarebbe scontrata inizialmente con la Punto della 30enne, che stava uscendo da via delle Margherite, con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021)dove, nella tarda serata di ieri, 5si sono scontrate violentemente in via Santa Barbara, all’incrocio con via delle Margherite. Nell’5 persone sono rimaste ferite di cui 1, una ragazza di 30 anni, in modo. La dinamica Lenello scontro sono una Bmw (sulla quale viaggiavano 4rimasti), una Fiat Punto (guidata dalla 30enne ferita), una Lancia Y, una Peugeot e un’Alfa Romeo Mito. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che a causare lo scontro sia stata la Bmw che viaggiava ad alta velocità su via Santa Barbara. L’si sarebbe scontrata inizialmente con la Punto della 30enne, che stava uscendo da via delle Margherite, con ...

