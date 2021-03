Temptation Island 2021, Zenga e Rosalinda nel cast? La verità (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo i rumors che stanno circolando insistentemente sul web, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò torneranno nel reality di Temptation Island. I fan ne erano ormai certi, non avendo ricevuto alcuna smentita da parte della coppia ma, a quanto pare, la risposta di Andrea non lascia intendere niente di diverso. Scopriamo cosa ha detto. L’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, nato sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo i rumors che stanno circolando insistentemente sul web, AndreaCannavò torneranno nel reality di. I fan ne erano ormai certi, non avendo ricevuto alcuna smentita da parte della coppia ma, a quanto pare, la risposta di Andrea non lascia intendere niente di diverso. Scopriamo cosa ha detto. L’amore tra AndreaCannavò, nato sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip Articolo completo: dal blog SoloDonna

