Tamponi Lazio, chiesti multa per club e 13 mesi per Lotito (Di venerdì 26 marzo 2021) Sul caso dei Tamponi Covid, che vede coinvolta la Lazio e il suo presidente Claudio Lotito, la procura Figc ha chiesto una multa di 200mila euro per il club biancoceleste e un'inibizione di 13 mesi e 10 giorni per il patron. Sedici mesi di stop, inoltre, sono stati chiesti per i medici sociali Rodia e Pulcini. Lo apprende l'Adnkronos. Le richieste della procura federale sono state formulate oggi nel processo davanti al Tribunale federale nazionale per violazioni dei protocolli Covid. Per l'accusa è presente Giuseppe Chiné, capo della Procura Federale. Per la Lazio, Lotito con i medici Rodia e Pulcini sono in collegamento dallo studio legale dell'avvocato Gentile. Il collegio è guidato dal presidente ...

