Serie A, diritti tv: si va verso la scelta di DAZN, SKY beffata (Di venerdì 26 marzo 2021) . L'emittente che opera via streaming trasmetterà 7 match in esclusiva Getty Images, Serie A diritti TV: si va verso la concessione di 7 gare a DAZN, 3 a SKYSecondo quanto riportato da "La Repubblica" i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio saranno concessi a DAZN, SKY trasmetterà solo tre match a giornata in esclusiva. Nelle prossime ore o al massimo giorni è attesa l'ufficialità. Dunque, lo scenario verrà molto verosimilmente rovesciato rispetto a quanto accaduto nelle scorse tre stagioni. Infatti, nel triennio 2018-2021, SKY ha trasmesso in esclusiva 7 match, mentre DAZN 3. L'emittente fondata da Murdoch, in ogni caso per le prossime tre stagioni, trasmetterà in esclusiva le gare delle competizioni europee ( Champions ...

