Roma, linea verde per Friedkin: in estate via gli over 30 (Di venerdì 26 marzo 2021) La Roma ha ben chiara la strategia: via gli over 30 la prossima estate Dan Friedkin, presidente della Roma, vuole rivoluzionare la squadra e per farlo vuole mettere in pratica una linea per svecchiare la rosa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in estate il patron giallorosso manderà via gran parte degli over 30; sia per abbassare l'età media sia per alleggerirsi da ingaggi molto pesanti. Sulla lista dei partenti, in quest'ottica, ci sono Juan Jesus, Bruno Peres, Pastore e Fazio. Più complicate, invece, le situazioni che riguardano Pedro, arrivato a zero la scorsa estate, ed Edin Dzeko. Gli unici due over 30 sicuri del posto sarebbero Chris Smalling ed Henrikh Mkhitaryan, due pilastri ...

