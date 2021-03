Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, un gesto davvero importante a un mese dalla scelta a UeD (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo la scelta a Uomini e Donne per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua è iniziato un nuovo capitolo. E non poteva essere più bello: l’ex cavaliere e la ex dama sono sempre più felici, le cose tra loro non potrebbero andare meglio. E hanno già festeggiato un mese di fidanzamento. Dunque lasciare il programma è stata la scelta giusta perché lontani dalle telecamere sono riusciti a trovare il loro equilibrio. Tra loro c’era stata una frequentazione già l’anno scorso, ma Riccardo era ancora coinvolto sentimentalmente con Ida Platano e non si era lasciato andare fino in fondo con Roberta. Ma alla fine, dopo gli alti e i bassi con Ida fino alla rottura, proprio lei si sta rivelando la donna giusta per lui.



