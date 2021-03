“Operatori sanitari non vaccinati? Non va bene. Pronta una norma” (Di venerdì 26 marzo 2021) "Il governo intende intervenire: non va bene che Operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta prendendo un provvedimento a riguardo". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 26 marzo 2021) "Il governo intende intervenire: non vachenonsiano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta prendendo un provvedimento a riguardo". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Segui su affaritaliani.it

Advertising

RaiNews : #PapaFrancesco I medici e gli operatori sanitari - spiega l'Elemosineria - impiegati saranno i volontari che opera… - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'Governo interverrà su operatori sanitari non vaccinati' #MarioDraghi - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Il governo intende intervenire sugli operatori sanitari non vaccinati: non va bene che siano a contatto co… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'Il governo intende intervenire sugli operatori sanitari non vaccinati: non va bene che siano a contatto con i ma… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'Il governo intende intervenire sugli operatori sanitari non vaccinati: non va bene che siano a contatto con i ma… -