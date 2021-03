Musetti centra la prima vittoria in un Masters 1000 (Di venerdì 26 marzo 2021) Musetti continua a stupire: il giovane tennista toscano ha battuto in due set Michael Mmoh. Eliminati invece Fabbiano e Caruso, oggi esordio per Sinner Inizia con il piede giusto l’avventura di Lorenzo Musetti al torneo Miami Open, primo Masters 1000 stagionale. Nella notte italiana, il 19enne tennista azzurro ha battuto per 6-4 6-4, in un’ora e 38 minuti di gioco, lo statunitense Michael Mmoh, n.181 del ranking. Durante il match il giovane ha messoin mostra le sue doti di “tuttocampista”, con grandiosi recuperi, passanti fulminei e rovesci a tutto braccio. Al secondo turno Lorenzo Musetti sfiderà il francese Benoit Paire. Non è andata così bene invece per gli altri due azzurri che hanno disputato il primo turno. Salvatore Caruso e Thomas Fabbiano infatti sono stati entrambi eliminati. Il primo ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021)continua a stupire: il giovane tennista toscano ha battuto in due set Michael Mmoh. Eliminati invece Fabbiano e Caruso, oggi esordio per Sinner Inizia con il piede giusto l’avventura di Lorenzoal torneo Miami Open, primostagionale. Nella notte italiana, il 19enne tennista azzurro ha battuto per 6-4 6-4, in un’ora e 38 minuti di gioco, lo statunitense Michael Mmoh, n.181 del ranking. Durante il match il giovane ha messoin mostra le sue doti di “tuttocampista”, con grandiosi recuperi, passanti fulminei e rovesci a tutto braccio. Al secondo turno Lorenzosfiderà il francese Benoit Paire. Non è andata così bene invece per gli altri due azzurri che hanno disputato il primo turno. Salvatore Caruso e Thomas Fabbiano infatti sono stati entrambi eliminati. Il primo ...

