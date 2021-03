Masters 1000 Miami 2021: Thomas Fabbiano si arrende in tre set ad Aljaz Bedene (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è conclusa immediatamente l’avventura al Masters 1000 di Miami 2021 per Thomas Fabbiano. L’azzurro si è arreso in tre set (7-6 1-6 6-3) allo sloveno Aljaz Bedene. Un match nel quale l’azzurro ha lottato come un leone ma non è bastato per assicurarsi il secondo turno, nel quale il tennista numero 59 del mondo incontrerà il nipponico Kei Nishikori. Avvio formidabile per il pugliese che, sfruttando anche una partenza sonnacchiosa dello sloveno, piazza due break consecutivi salendo fino al 3-0. Alla reazione di Bedene che strappa il servizio all’azzurro, quest’ultimo risponde con un game fantastico che vale il terzo break (5-1). Quando ormai il set sembra tutto nelle mani di Fabbiano, il tennista italiano si spegne ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è conclusa immediatamente l’avventura aldiper. L’azzurro si è arreso in tre set (7-6 1-6 6-3) allo sloveno. Un match nel quale l’azzurro ha lottato come un leone ma non è bastato per assicurarsi il secondo turno, nel quale il tennista numero 59 del mondo incontrerà il nipponico Kei Nishikori. Avvio formidabile per il pugliese che, sfruttando anche una partenza sonnacchiosa dello sloveno, piazza due break consecutivi salendo fino al 3-0. Alla reazione diche strappa il servizio all’azzurro, quest’ultimo risponde con un game fantastico che vale il terzo break (5-1). Quando ormai il set sembra tutto nelle mani di, il tennista italiano si spegne ...

