Mannion diventa grande | 19 punti in Kings - Warriors!

Advertising

Sabbio6 : @AleMamoli Un ottima opportunità potenzialmente!non c’entra ma con wanamaker a charlotte il cambio di Curry diventa mannion??? -

Ultime Notizie dalla rete : Mannion diventa

La Gazzetta di Reggio

Highlights: Sacramento - Golden State 141 - 119. Guarda il meglio della partita dove l'azzurro ha segnato 19 punti, suo massimo in carriera in NBAvedi anche, il "benvenuto" di LeBron: colpo da James Un giocatore dei Lakers proprietario di una franchigia a Boston: quasi una provocazione, se non si trattasse di James: " È una delle ...Nella notte di oggi si sono disputate cinque partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Nel big match di giornata bella vittoria per Philadelphia in casa dei Lakers, nelle altre sfide successi pe ...Nella notte di oggi si sono disputate cinque partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Nel big match di giornata bella vittoria per Philadelphia in casa dei Lakers, nelle altre sfide successi pe ...