Le trame deluse di Cimarosa | edizione 1959 | in onda su Rai 5

(Di venerdì 26 marzo 2021) Leè la prossima opera insu Rai 5. La versione proposta è quella del, andata in scena presso il Teatro La Cometa. La trama Alcuni furbetti desiderosi di arricchirsi decidono di truffare un vecchio sciocco. La vittima è Don Artabano il quale brama dalla voglia di sposarsi. Si accorda quindi tramite un contratto scritto con un mercante romano che gli ha promesso la figlia. A scoprire la magagna è Ortensia che arriva in anticipo a Napoli e si spaccia per la sposa; il suo compare Don Nardo fa la parte dell’accompagnatore, nella speranza di derubare il vecchio Il cast Sul palco vedremo Giovanna Fioroni Adriana Martino Giuseppe Baratti Mafalda Micheluzzi Sesto Bruscantini Ugo Trama. Regia tv di Fernanda Turvani. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

