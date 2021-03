Ibrahimovic poteva andare al Bayern Monaco: il retroscena (Di sabato 27 marzo 2021) L’ex presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha rivelato un interessante retroscena riguardante Zlatan Ibrahimovic Uli Hoeness, ex presidente del Bayern Monaco, ha rivelato un particolare retroscena riguardante l’interesse del club tedesco nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. Queste a RTL Germany dopo la sfida della Germania contro l’Islanda. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 IBRA – «È un grande giocatore, ma le sue richieste di salario erano “divine”. Un tempo eravamo interessati, ma non siamo andati fino in fondo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) L’ex presidente delUli Hoeness ha rivelato un interessanteriguardante ZlatanUli Hoeness, ex presidente del, ha rivelato un particolareriguardante l’interesse del club tedesco nei confronti di Zlatan. Queste a RTL Germany dopo la sfida della Germania contro l’Islanda. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 IBRA – «È un grande giocatore, ma le sue richieste di salario erano “divine”. Un tempo eravamo interessati, ma non siamo andati fino in fondo». Leggi su Calcionews24.com

