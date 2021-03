I raccomandati del vaccino: oltre centomila i ventenni. Più di 3000 hanno meno di 19 anni (Di venerdì 26 marzo 2021) Un milione di persone ha ricevuto i vaccini a sbafo. Senza averne diritto. L’inchiesta del Tempo lascia basiti: si tratta di persone che hanno sottratto dosi ad anziani e individui fragili. I raccomandati del vaccino erano tra gli ultimi ad averne bisogno, soprattutto quei 3.354 vaccinati di età compresa fra i 16 e i 19 anni. Fascia d’età – ricorda Franco Bechis – che viene registrata dall’Istituto superiore di Sanità nei rapporti settimanali sui contagi con un indice di letalità dello 0%. oltre centomila vaccinati hanno tra i 20 e i 29 anni: com’è possibile? “Altri 105.431 – continua Bechis – risultano inspiegabilmente vaccinati nella fascia di età fra 20 e 29 anni, anche qui con una letalità dello 0%. E ancora: 172.600 vaccinati ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Un milione di persone ha ricevuto i vaccini a sbafo. Senza averne diritto. L’inchiesta del Tempo lascia basiti: si tratta di persone chesottratto dosi ad anziani e individui fragili. Idelerano tra gli ultimi ad averne bisogno, soprattutto quei 3.354 vaccinati di età compresa fra i 16 e i 19. Fascia d’età – ricorda Franco Bechis – che viene registrata dall’Istituto superiore di Sanità nei rapporti settimanali sui contagi con un indice di letalità dello 0%.vaccinatitra i 20 e i 29: com’è possibile? “Altri 105.431 – continua Bechis – risultano inspiegabilmente vaccinati nella fascia di età fra 20 e 29, anche qui con una letalità dello 0%. E ancora: 172.600 vaccinati ...

