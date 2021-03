“I genitori possono dare ai bimbi farmaci bloccanti della pubertà”: sentenza choc in Gran Bretagna, (Di venerdì 26 marzo 2021) Londra, 26 mar – I genitori “amorevoli” potranno acconsentire a dare farmaci bloccanti della pubertà ai propri figli anche se minori di 16 anni. Questo stabilisce una sentenza della Corte Suprema britannica che, in parte, ribalta quella che dava ragione a Keira Bell, transgender “pentita”. farmaci bloccanti della pubertà, il caso Bell A dicembre 2020, infatti, la Suprema Corte della Gran Bretagna ha stabilito che i bambini transgender di età inferiore ai 16 anni devono comprendere le implicazioni sia dei bloccanti della pubertà che del potenziale passaggio alla terapia ormonale per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Londra, 26 mar – I“amorevoli” potranno acconsentire aai propri figli anche se minori di 16 anni. Questo stabilisce unaCorte Suprema britannica che, in parte, ribalta quella che dava ragione a Keira Bell, transgender “pentita”., il caso Bell A dicembre 2020, infatti, la Suprema Corteha stabilito che i bambini transgender di età inferiore ai 16 anni devono comprendere le implicazioni sia deiche del potenziale passaggio alla terapia ormonale per ...

