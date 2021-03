Gianmarco Pozzi, incidente o omicidio? L’inchiesta de Le Iene (Di venerdì 26 marzo 2021) La morte di Gianmarco Pozzi è diventata un giallo: da una prima ricostruzione si parlò di incidente, ma adesso, anche grazie al lavoro de Le Iene, la pista dell’omicidio sembra essere quella più realistica. La procura ha aperto un’inchiesta. (screenshot video)Gianmarco Pozzi, un ragazzo romano di 28 anni, è morto la mattina del 9 agosto 2020 sull’isola di Ponza, situata nel mar Mar Tirreno centrale. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che lavorava lì come addetto alla sicurezza, morì cadendo accidentalmente da un muretto alto 2,70 metri in seguito a un delirio da cocaina. Tuttavia la famiglia non ha mai creduto a quella versione e pensa invece che si tratti di un omicidio. Del caso se ne stanno occupando Le Iene, che hanno già ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 marzo 2021) La morte diè diventata un giallo: da una prima ricostruzione si parlò di, ma adesso, anche grazie al lavoro de Le, la pista dell’sembra essere quella più realistica. La procura ha aperto un’inchiesta. (screenshot video), un ragazzo romano di 28 anni, è morto la mattina del 9 agosto 2020 sull’isola di Ponza, situata nel mar Mar Tirreno centrale. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che lavorava lì come addetto alla sicurezza, morì cadendo accidentalmente da un muretto alto 2,70 metri in seguito a un delirio da cocaina. Tuttavia la famiglia non ha mai creduto a quella versione e pensa invece che si tratti di un. Del caso se ne stanno occupando Le, che hanno già ...

Advertising

Viola3219 : Troppe questioni che non quadrano... Ponza, come è morto davvero Gianmarco Pozzi? - Le Iene - orestorante95 : RT @FaroGuardia: Ponza, Ferraiuolo dichiara guerra allo spaccio di droga: “La nostra isola non è questa” - A seguito delle indagini sull'om… - FaroGuardia : Ponza, Ferraiuolo dichiara guerra allo spaccio di droga: “La nostra isola non è questa” - A seguito delle indagini… - LatinaBiz : Gianmarco Pozzi La misteriosa morte di Gianm,arco Pozzi, il ragazzo 26enne di Roma torvato morto nell'agosto 2020… - marcocatalini2 : Gianmarco Pozzi: ecco cosa ci ha detto Alessio, che divideva casa con lui a Ponza - Le Iene -