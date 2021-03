Ecco come conservare i cetacei nel Golfo di Taranto (Di venerdì 26 marzo 2021) Ecco la road map per la costituzione dell’Area Marina Protetta del Golfo di Taranto, fondamentale strumento per la gestione sostenibile dello spazio marittimo e la conservazione dei cetacei nel Mar Ionio Settentrionale, che da oggi è a disposizione dei decision maker, locali e nazionali. A questa conclusione è giunto uno studio congiunto condotto dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari, Polo Scientifico Tecnologico “Magna Grecia” di Taranto, CNR e Jonian Dolphin Conservation. Lo studio sintetizza più di un decennio di ricerca scientifica sul campo: intitolato “Managing multiple pressures for cetaceans conservation with an Ecosystem-Based Marine Spatial Planning approch”, è stato pubblicato recentemente su “Journal of Environmental Management”, una delle più autorevoli e prestigiose ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 26 marzo 2021)la road map per la costituzione dell’Area Marina Protetta deldi, fondamentale strumento per la gestione sostenibile dello spazio marittimo e la conservazione deinel Mar Ionio Settentrionale, che da oggi è a disposizione dei decision maker, locali e nazionali. A questa conclusione è giunto uno studio congiunto condotto dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari, Polo Scientifico Tecnologico “Magna Grecia” di, CNR e Jonian Dolphin Conservation. Lo studio sintetizza più di un decennio di ricerca scientifica sul campo: intitolato “Managing multiple pressures for cetaceans conservation with an Ecosystem-Based Marine Spatial Planning approch”, è stato pubblicato recentemente su “Journal of Environmental Management”, una delle più autorevoli e prestigiose ...

