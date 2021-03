David di Donatello: "Volevo nascondermi" il più nominato, 2 registe candidate. Pozzetto sfida Favino (Di venerdì 26 marzo 2021) La conferenza stampa di annuncio delle candidature 2021 della 66esima edizione dei Premi David di Donatello Leggi su rainews (Di venerdì 26 marzo 2021) La conferenza stampa di annuncio delle candidature 2021 della 66esima edizione dei Premidi

Advertising

PremiDavid : Venerdì alle 11:30 saranno annunciate le candidature dell’edizione 2021 dei David di Donatello, vi aspettiamo onlin… - zazoomblog : David di Donatello: Volevo nascondermi il più nominato 2 registe candidate. Pozzetto sfida Favino - #David… - shondorhimes : RT @maniconio: Il cortometraggio 'In quartiere con Elodie, dalle case popolari a Sanremo' in collaborazione con Noisey e Vice è stato uffic… - BestMovieItalia : David di Donatello 2021, tutte le candidature: Volevo nascondermi, Hammamet e Favolacce i film più nominati -… - xdiordepp : ELIO GERMANO CANDIDATO AL DAVID DI DONATELLO PER VOLEVO NASCONDERMI ANDIAMO A BERLINO BEPPEEE -