C’è un network pedopornografico in chat, ma Telegram non interviene (Di venerdì 26 marzo 2021) Un fulcro centrale attorno a cui gravita una vera e propria galassia di gruppi, chat e bot-chat in cui vengono pubblicati foto e video di atti sessuali con giovani ragazze, la maggior parte minorenni. Tutto alla luce del sole: basta fare, infatti, una rapida ricerca sul motore di ricerca dell’applicazione di messaggistica istantanea per entrare in un mondo fatto di revenge porn e filmati amatoriali diffusi in rete. Il fenomeno della pedopornografia su Telegram prosegue inarrestabile, nonostante le continue denunce. Un network organizzato con link, sotto-link e rimandi ad altri gruppi che alimentano questa vergogna. Un problema che va avanti da anni, ma che Telegram non blocca. O non riesce a bloccare. LEGGI ANCHE > Federica, 16 anni, vittima di revenge porn: «Screenshot di un mio video su TikTok ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 marzo 2021) Un fulcro centrale attorno a cui gravita una vera e propria galassia di gruppi,e bot-in cui vengono pubblicati foto e video di atti sessuali con giovani ragazze, la maggior parte minorenni. Tutto alla luce del sole: basta fare, infatti, una rapida ricerca sul motore di ricerca dell’applicazione di messaggistica istantanea per entrare in un mondo fatto di revenge porn e filmati amatoriali diffusi in rete. Il fenomeno della pedopornografia suprosegue inarrestabile, nonostante le continue denunce. Unorganizzato con link, sotto-link e rimandi ad altri gruppi che alimentano questa vergogna. Un problema che va avanti da anni, ma chenon blocca. O non riesce a bloccare. LEGGI ANCHE > Federica, 16 anni, vittima di revenge porn: «Screenshot di un mio video su TikTok ...

