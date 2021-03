C’è poco da scusarsi sui disegni ingiuriosi per la studentessa che ha abortito: bisogna crescere (Di venerdì 26 marzo 2021) “Anche se quell’odio non lo capisco, non sono arrabbiata con chi ha appeso quei disegni. Semmai con lui vorrei potermici confrontare. Se una conclusione può trarsi, è che la gente deve imparare a riflettere prima di emettere giudizi”. Così risponde al Corriere della Sera la 18enne di Piacenza che nei giorni scorsi, a scuola, ha trovato una serie di osceni bigliettini appesi fra la porta della sua aula e il corridoio. disegni di feti e frasi fra il grottesco, l’ingiurioso e l’accusatorio. Un mese fa aveva effettuato un’interruzione volontaria di gravidanza e si era confidata con qualcuno. Tutto questo è accaduto lo scorso mercoledì, dopo la prima ora di lezione a lei consentita nonostante l’Emilia-Romagna si trovi in zona rossa e con gli istituti chiusi perché seguita da un’insegnante di sostegno. Cinque o sei foglietti sulle porte d’ingresso delle aule ... Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) “Anche se quell’odio non lo capisco, non sono arrabbiata con chi ha appeso quei. Semmai con lui vorrei potermici confrontare. Se una conclusione può trarsi, è che la gente deve imparare a riflettere prima di emettere giudizi”. Così risponde al Corriere della Sera la 18enne di Piacenza che nei giorni scorsi, a scuola, ha trovato una serie di osceni bigliettini appesi fra la porta della sua aula e il corridoio.di feti e frasi fra il grottesco, l’ingiurioso e l’accusatorio. Un mese fa aveva effettuato un’interruzione volontaria di gravidanza e si era confidata con qualcuno. Tutto questo è accaduto lo scorso mercoledì, dopo la prima ora di lezione a lei consentita nonostante l’Emilia-Romagna si trovi in zona rossa e con gli istituti chiusi perché seguita da un’insegnante di sostegno. Cinque o sei foglietti sulle porte d’ingresso delle aule ...

