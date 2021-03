Calo demografico e ISTAT: sparita una intera città come Firenze (Di venerdì 26 marzo 2021) Un nuovo report di ISTAT Al 31 dicembre 2020 dichiara che la popolazione residente è inferiore di quasi 384 mila unità rispetto all’inizio dell’anno, un Calo demografico notevole. come se fosse sparita una città grande quanto Firenze. Gli effetti negativi prodotti dall’epidemia hanno amplificato la tendenza al declino di popolazione in atto già dal 2015 Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Un nuovo report diAl 31 dicembre 2020 dichiara che la popolazione residente è inferiore di quasi 384 mila unità rispetto all’inizio dell’anno, unnotevole.se fosseunagrande quanto. Gli effetti negativi prodotti dall’epidemia hanno amplificato la tendenza al declino di popolazione in atto già dal 2015

