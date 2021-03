Cala Cimenti, la moglie Erika: “Mi viene da incazzarmi per non essere morta con lui, sotto la neve” (Di venerdì 26 marzo 2021) Carlalberto Cimenti, o meglio “Cala”, è morto il 9 febbraio 2021 sotto due metri di neve, in Alta Valle di Susa, travolto da una valanga mentre si trovava con l’amico e compagno di escursione Patrick Negro, morto anche lui. E l’intervista che Erika, sua moglie, ha rilasciato al Corriere della Sera è un racconto entusiasmante e doloroso della vita accanto a un alpinista. Uno di quelli “da Ottomila”, che la montagna la sCala perché la ama o, semplicemente, “perché è lì”. “È morto qui, nel parco giochi di casa sua, con tutte le cose pericolose che ha fatto in giro per il mondo…“, racconta Erika. Monte Bianco sCalato a 12 anni con il padre (e il Bianco non è certo un percorso benessere), due notti passate sulla cima del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Carlalberto, o meglio “”, è morto il 9 febbraio 2021due metri di, in Alta Valle di Susa, travolto da una valanga mentre si trovava con l’amico e compagno di escursione Patrick Negro, morto anche lui. E l’intervista che, sua, ha rilasciato al Corriere della Sera è un racconto entusiasmante e doloroso della vita accanto a un alpinista. Uno di quelli “da Ottomila”, che la montagna la sperché la ama o, semplicemente, “perché è lì”. “È morto qui, nel parco giochi di casa sua, con tutte le cose pericolose che ha fatto in giro per il mondo…“, racconta. Monte Bianco sto a 12 anni con il padre (e il Bianco non è certo un percorso ben), due notti passate sulla cima del ...

