Basket, Virtus Bologna in semifinale di EuroCup 2021! Espugnata Badalona per 78-84 in gara-2 (Di venerdì 26 marzo 2021) La Virtus Bologna è in semifinale dell’EuroCup 2020-2021 di Basket. Dopo la vittoria casalinga di martedì, le V Nere sbancano il “Palau Olimpic de Badalona” con il punteggio di 78-84 e chiudono la serie contro il Joventut per 2-0. Ora ad attenderli in semifinale ci sarà la vincente tra Unics Kazan e Lokomotiv Kuban, che attualmente è ferma sull’1-1. Il primo quarto mostra nuovamente l’equilibrio che era era stato palesato nella gara-1 giocata alla “Segafredo Arena”, ma nella parte finale la Virtus, condotta da un Weems subito in palla, riesce a conquistarsi cinque lunghezze di vantaggio: si va al primo riposo sul punteggio di 14-19. Gli emiliani salgono di colpi nel secondo periodo, con Teodosic e Hunter che sfoderano buona parte del ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Laè indell’2020-2021 di. Dopo la vittoria casalinga di martedì, le V Nere sbancano il “Palau Olimpic de” con il punteggio di 78-84 e chiudono la serie contro il Joventut per 2-0. Ora ad attenderli inci sarà la vincente tra Unics Kazan e Lokomotiv Kuban, che attualmente è ferma sull’1-1. Il primo quarto mostra nuovamente l’equilibrio che era era stato palesato nella-1 giocata alla “Segafredo Arena”, ma nella parte finale la, condotta da un Weems subito in palla, riesce a conquistarsi cinque lunghezze di vantaggio: si va al primo riposo sul punteggio di 14-19. Gli emiliani salgono di colpi nel secondo periodo, con Teodosic e Hunter che sfoderano buona parte del ...

