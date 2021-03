Autocertificazione “non c’è obbligo di dire la verità”, la sentenza: perché è un precedente “pericoloso” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge” e, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione. Così la giudice per l’udienza preliminare Alessandra Del Corvo ha assolto un 24enne accusato di aver mentito lo scorso marzo, durante il primo lockdown, quando durante un controllo aveva asserito in un’Autocertificazione che stava rincasando dopo il lavoro, mentre in realtà era di riposo. Il gup ha accolto la richiesta della procura di Milano di assoluzione “perché il fatto non sussiste“. Non è questo un precedente “pericoloso”? Un “via libera” a muoversi anche in zona rossa? leggi anche l’articolo —> “Tamponi rapidi a tutti ogni settimana”, il piano del ministro Bianchi per riportare ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 marzo 2021) “Un similedi riferire lanon è previsto da alcuna norma di legge” e, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione. Così la giudice per l’udienza preliminare Alessandra Del Corvo ha assolto un 24enne accusato di aver mentito lo scorso marzo, durante il primo lockdown, quando durante un controllo aveva asserito in un’che stava rincasando dopo il lavoro, mentre in realtà era di riposo. Il gup ha accolto la richiesta della procura di Milano di assoluzione “il fatto non sussiste“. Non è questo un”? Un “via libera” a muoversi anche in zona rossa? leggi anche l’articolo —> “Tamponi rapidi a tutti ogni settimana”, il piano del ministro Bianchi per riportare ...

