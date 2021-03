Anice stellato e bellezza | tutte le proprietà della spezia

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’è famoso per la sua bellissima forma e il suo inconfondibile profumo. Questaproviene dall’Illicium verum, albero sempreverde originario dell’Asia. Dall’essiccazione dei suoi frutti si ricava latanto usata nella cucina orientale. In campo alimentare infatti l’è davvero molto utilizzato, specialmente per la produzione di liquori e distillati. È possibile coltivare in casa questa pianta, ma è necessario prestare molta attenzione all’ambiente circostante. Lanon ama le temperature troppe basse ed il terreno deve essere costantemente idratato. Dal punto di vista nutrizionale questaha diverse qualità interessanti. Senz’altro non potremmo dire che l’...