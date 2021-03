Akash Kumar mostra la “prova” degli occhi azzurri ma la stessa foto è presente da anni in vari siti web (Di venerdì 26 marzo 2021) Akash Kumar torna a parlare dei suoi occhi e questa volta, per togliere ogni dubbio, ha deciso di postare sul suo profilo Instagram una prova che a suo dire dovrebbe mettere tutti a tacere. Si tratta dello scatto di un bambino indiano dagli occhi azzurri in braccio ad una donna. L’ex naufrago ha lasciato intendere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 26 marzo 2021)torna a parlare dei suoie questa volta, per togliere ogni dubbio, ha deciso di postare sul suo profilo Instagram unache a suo dire dovrebbe mettere tutti a tacere. Si tratta dello scatto di un bambino indiano dagliin braccio ad una donna. L’ex naufrago ha lasciato intendere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

