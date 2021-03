Xbox Series X/S si arricchiscono con due nuovi controller presentati da Microsoft (Di giovedì 25 marzo 2021) Microsoft ha annunciato due nuovi colori per i controller Xbox, chiamati Electric Volt e Daystrike Camo. Il capo marketing dei prodotti di Xbox Navin Kumar ha affermato che Microsoft cerca sempre di creare nuovi design che diano ai giocatori una scelta più ampia, e questi nuovi controller mirano a fornire questo. Non solo i colori sono nuovi, ma il Daystrike Camo è il primo controller Xbox in assoluto a presentare impugnature testurizzate su tutta la superficie dei bumper. Inoltre, entrambi i controller sono il primo hardware Xbox di qualsiasi tipo ad essere realizzato con resine riciclate. Il design di Electric Volt si ispira "all'energia e alla ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021)ha annunciato duecolori per i, chiamati Electric Volt e Daystrike Camo. Il capo marketing dei prodotti diNavin Kumar ha affermato checerca sempre di crearedesign che diano ai giocatori una scelta più ampia, e questimirano a fornire questo. Non solo i colori sono, ma il Daystrike Camo è il primoin assoluto a presentare impugnature testurizzate su tutta la superficie dei bumper. Inoltre, entrambi isono il primo hardwaredi qualsiasi tipo ad essere realizzato con resine riciclate. Il design di Electric Volt si ispira "all'energia e alla ...

