Vinegia 21 | omaggio olfattivo ai 1600 anni di Venezia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vinegia omaggio

FashionNetwork.com IT

The Merchant of Venice, marchio guidato dal CEO Marco Vidal si prepara ad un 2021 ricco di progetti. Primo fra questi il lancio mondiale della nuova fragranza Vinegia 21, un omaggio alla città di Vene ...Il marchio di alta profumeria lancia “Vinegia 21”, fragranza che omaggia i 1600 anni di Venezia, e rinnova l’accordo coi Musei Civici della città per ampliare il Museo del Profumo. Nel 2021 debutto in ...