VIDEO Hanyu mette il turbo e vince lo short ai Mondiali 2021. Riviviamo la performance (Di giovedì 25 marzo 2021) Spumeggiante Yuzuru Hanyu. Il Pluri Campione Olimpico ha vinto il primo segmento dei Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia). Il nipponico si è reso protagonista di una prestazione molto energica impreziosita da elementi di salto di estrema qualità; splendido in tal senso il quadruplo salchow inaugurale e la combinazione di alta qualità quadruplo toeloop/triplo toeloop, per non parlare del triplo axel, eseguito in modo inaspettato, senza sforzo e scandito a tempo di musica. Ricevendo il miglior riscontro sia sul fronte tecnico che nelle componenti del programma l’atleta di Brian Orser ha totalizzato dunque 106.98 (59.02, 47.96). Riviviamo lo short program di Yuzuru Hanyu, pattinato su “Let me ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Spumeggiante Yuzuru. Il Pluri Campione Olimpico ha vinto il primo segmento dei Campionatidi pattinaggio artistico, in scena questa settimana presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia). Il nipponico si è reso protagonista di una prestazione molto energica impreziosita da elementi di salto di estrema qualità; splendido in tal senso il quadruplo salchow inaugurale e la combinazione di alta qualità quadruplo toeloop/triplo toeloop, per non parlare del triplo axel, eseguito in modo inaspettato, senza sforzo e scandito a tempo di musica. Ricevendo il miglior riscontro sia sul fronte tecnico che nelle componenti del programma l’atleta di Brian Orser ha totalizzato dunque 106.98 (59.02, 47.96).loprogram di Yuzuru, pattinato su “Let me ...

Advertising

Eurosport_IT : CHE SPETTACOLO YUZURU HANYU ?????? Il giapponese sulle note di 'Let Me Entertain You' sforna una performance pazzesca… - elicapri20 : RT @Eurosport_IT: CHE SPETTACOLO YUZURU HANYU ?????? Il giapponese sulle note di 'Let Me Entertain You' sforna una performance pazzesca: 106.… - fuwayuzupi : RT @Eurosport_IT: CHE SPETTACOLO YUZURU HANYU ?????? Il giapponese sulle note di 'Let Me Entertain You' sforna una performance pazzesca: 106.… - yz_msk1209 : RT @Eurosport_IT: CHE SPETTACOLO YUZURU HANYU ?????? Il giapponese sulle note di 'Let Me Entertain You' sforna una performance pazzesca: 106.… - cyokorokoko : RT @Eurosport_IT: CHE SPETTACOLO YUZURU HANYU ?????? Il giapponese sulle note di 'Let Me Entertain You' sforna una performance pazzesca: 106.… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Hanyu Diretta Mondiali Pattinaggio artistico 2021/ Video streaming Rai: Hanyu super! ...a segnalare la prestazione eccezionale oggi a Stoccolma del campionissimo giapponese Yuzuru Hanyu: ... grande vittoria cremasca! DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021 IN TV E STREAMING VIDEO: COME ...

Yuri on Ice: fan impazziti per il trailer a sorpresa del film! ... come pure dei newcomer come lo spettacolare Yuzuru Hanyu , due volte campione olimpico (titoli ... Il video è elegante e mostra Victor a 17 anni mentre si prepara a fare il suo grande debutto olimpico. ...

Diretta Mondiali Pattinaggio Artistico 2021/ Video streaming Rai: si comincia! Il Sussidiario.net DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021/ Streaming Rai: Britschgi in testa Diretta Mondiali pattinaggio artistico 2021: streaming video Rai, programma e risultati nella seconda giornata di competizioni a Stoccolma.

...a segnalare la prestazione eccezionale oggi a Stoccolma del campionissimo giapponese Yuzuru: ... grande vittoria cremasca! DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021 IN TV E STREAMING: COME ...... come pure dei newcomer come lo spettacolare Yuzuru, due volte campione olimpico (titoli ... Ilè elegante e mostra Victor a 17 anni mentre si prepara a fare il suo grande debutto olimpico. ...Diretta Mondiali pattinaggio artistico 2021: streaming video Rai, programma e risultati nella seconda giornata di competizioni a Stoccolma.