Ultime Notizie Roma del 25-03-2021 ore 07 | 10

(Di giovedì 25 marzo 2021)dailynews radiogiornale giovedì 25 marzo Buongiorno da Francesco Vitale oggi e domani in consiglio con draghi stamani lavori si concentreranno sulla risposta Europea al covid sull’export dei vaccini in particolare verso il Regno Unito dopo la pace raggiunta ieri tra Bruxelles e Londra in serata prevista una sessione speciale sulla Cooperazione degli Stati Uniti con biden l’ipotesi di un trasferimento all’Unione Europea del surplus dei vaccini americani bloccati dinastia dei lotti astrazeneca diretti da Anagni al Belgio l’azienda consegna intanto nuovi dati e gli Stati Uniti e 76% Germania la Merkel revoca lockdown rafforzata pacco in Brasile oltre seicentomila morti L’obiettivo è portare ritmo delle vaccinazione 500.000 giorno ha detto ieri i draghi in il premier non ha risparmiato una fondo alle regioni parlando di anziani trascurati in favore di gruppi che ...