Udinese | Okaka | “Nel finale di stagione vogliamo divertirci Italia? Difficile | ma ci spero”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il centravanti dell'Stefanoè intervenuto ai canali ufficiali del club friulano, dove ha parlato di quella che è stata ladella squadra fino ad oggi: "All’inizio abbiamo avuto dei momenti difficili, poi ci siamo guardati in faccia e pian piano è venuta fuori l’anima di questa squadra. Giocare assieme a questi ragazzi è molto belle e divertente, si è creata un’atmosfera fantastica e penso che molto ancora possa succedere in questi due mesi finali, anche se i 40 punti sono l'obiettivo primario. La sosta? Per me è un’opportunità di mettere benzina nelle gambe e lo stesso vale per tutti i miei compagni che sono sempre abituati a viaggiare al massimo, al rientro ci attendono delle gare importanti". Una delle novità di questaè la forte aggiunta di talento: "È ovvio che il potenziale sia alto ...